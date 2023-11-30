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Самородов Семен Минаев

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Самородов Минай Тимофеев

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Самородов Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Самородова Арина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Самородов Яков Семенович

Мать ребёнка: Самородова Арина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Арина

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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