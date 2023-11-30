Самородов Семен Минаев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Самородов Минай Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Самородов Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Самородова Арина
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Самородова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова Арина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно