Жабриковъ Семенъ Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.10.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Жабриковъ Панкратъ
Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Жабриковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан