Жабриковъ Семенъ Васильевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабриковъ Семенъ Васильевъ

Жабриковъ Семенъ Васильевъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Жабриковъ Панкратъ

Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Жабриковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Жабрикова Агриппина Клементова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабрикова Агриппина Клементова

Смерть
08.10.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close