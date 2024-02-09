Соц Кирилл (Кирей) Демьянович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Соц Демьян Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1845
Сын: Соц Сидор Кириллович
Мать ребёнка: Соц Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
10.10.1864
Мать ребёнка: Соц Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соц Пелагея Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно