Соц Кирилл (Кирей) Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоц Кирилл (Кирей) Демьянович

Соц Кирилл (Кирей) Демьянович

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Соц Демьян Емельянович

Мать: не указана

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.02.1845

Сын: Соц Сидор Кириллович

Мать ребёнка: Соц Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Соц Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Соц Пелагея Яковлевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соц Пелагея Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close