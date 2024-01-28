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Бобоедова Галина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1938

Отец: Бобоедов Матвей Матвеевич

Мать: Корзун Меланья Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляхман Вацлав Вацлавович

Рождение ребёнка
29.11.1962

Сын: Ляхман Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ляхман Вацлав Вацлавович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхман Вацлав Вацлавович

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