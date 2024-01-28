Бобоедова Галина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1938
Рождение ребёнка
14.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляхман Вацлав Вацлавович
Рождение ребёнка
29.11.1962
Сын: Ляхман Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ляхман Вацлав Вацлавович
Бракосочетание
Неизвестно