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Левашев Гавриил Димитриев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левашев Димитрий

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Левашев Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Левашев Димитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мелания Гаврилова

Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашева Фекла Миронова

Смерть
Неизвестно
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