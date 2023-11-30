Левашев Гавриил Димитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левашев Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Левашев Димитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мелания Гаврилова
Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Левашева Фекла Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левашева Фекла Миронова
Смерть
Неизвестно