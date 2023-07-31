Зорина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1788
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно