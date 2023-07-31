Зорина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1788

Сын: Зорин Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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