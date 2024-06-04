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Плохотникова Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Михаил Мартьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Плохотников Григорий (Ст) Михайлов

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Семадацкова (Плохотникова) Фекла Михайлова

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Шевченкова (Плохотникова) Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Плохотников Егор Михайлов

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плохотников Фома Михайлов

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Плохотников Иван Михайлов

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1788

Сын: Плохотников Василий Михайлов

Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1795

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