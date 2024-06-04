Плохотникова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Плохотников Григорий (Ст) Михайлов
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Семадацкова (Плохотникова) Фекла Михайлова
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Шевченкова (Плохотникова) Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Плохотников Егор Михайлов
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плохотников Фома Михайлов
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Плохотников Иван Михайлов
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1788
Сын: Плохотников Василий Михайлов
Отец ребёнка: Плохотников Михаил Мартьянов
Смерть
После 1795