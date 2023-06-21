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Салимов Нариман Абдулхакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимов Абдулхак

Мать: Салимова Факяй Асвандияровна

Рождение ребёнка
27.05.1973

Дочь: Юмаева Галия Наримановна

Мать ребёнка: Салимова Фарида

Рождение ребёнка
1973

Сын: Салимов Газинур Нариманович

Мать ребёнка: Салимова Фарида

Рождение ребёнка
13.04.1976

Дочь: Байгулова Нурия Наримановна

Мать ребёнка: Салимова Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Зимнур Нариманович

Мать ребёнка: Салимова Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Роберт Нариманович

Мать ребёнка: Салимова Фарида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимова Фарида

Смерть
Неизвестно