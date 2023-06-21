Салимов Нариман Абдулхакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимов Абдулхак
Рождение ребёнка
27.05.1973
Дочь: Юмаева Галия Наримановна
Мать ребёнка: Салимова Фарида
Рождение ребёнка
1973
Сын: Салимов Газинур Нариманович
Мать ребёнка: Салимова Фарида
Рождение ребёнка
13.04.1976
Дочь: Байгулова Нурия Наримановна
Мать ребёнка: Салимова Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Зимнур Нариманович
Мать ребёнка: Салимова Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Роберт Нариманович
Мать ребёнка: Салимова Фарида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимова Фарида
Смерть
Неизвестно