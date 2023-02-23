Рябова Мария Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Мария Аксеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1862

Сын: Рябов Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Рябов Григорий Иванович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рябов Евмений Григорьевич

Отец ребёнка: Рябов Григорий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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