(Мелихова) Параскева Феодорова
Место рождения
Дата рождения25.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1899
Отец: Мелихов Феодор Авдеев
Мать: Мелихова Марина Матвеева
Крещение
26.10.1899
Godparents:деревни Погромной временно обязанный крестьянин Яков Матвеев Федоров и села Калабино государственная крестьянка Агрипина Федорова Чуркина | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно