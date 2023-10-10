(Мелихова) Параскева Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мелихова) Параскева Феодорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1899

Отец: Мелихов Феодор Авдеев

Мать: Мелихова Марина Матвеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
26.10.1899
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:деревни Погромной временно обязанный крестьянин Яков Матвеев Федоров и села Калабино государственная крестьянка Агрипина Федорова Чуркина | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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