Глушко Александр Анатольеви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Александр Анатольеви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1976

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1976

Отец: Глушко Анатолий Степанович

Мать: Шевченко Нина Михайловна