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Глушко Александр Анатольеви
Глушко Александр Анатольеви
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1976
Пол
Мужской
Отец
Глушко Анатолий Степанович
1952 г.р.
Мать
Шевченко Нина Михайловна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1976
Отец:
Глушко Анатолий Степанович
Мать:
Шевченко Нина Михайловна
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