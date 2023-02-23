Девяткина Евдокия Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Девяткин Семен Степанавич
Отец ребёнка: Девяткин Степан Климентьев
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Девяткин Степан Климентьев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно