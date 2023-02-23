Девяткина Евдокия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткина Евдокия Козьмина

Девяткина Евдокия Козьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Девяткин Семен Степанавич

Отец ребёнка: Девяткин Степан Климентьев

Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Девяткин Степан Климентьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close