Некрасова Матрона Алексеевна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Некрасов Семен Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Отдан в рекруты в 1780 году.
Рождение ребёнка
1753

Сын: Некрасов Максим Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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