Некрасова Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Отдан в рекруты в 1780 году.
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно