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Катерина
Катерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Герасимъ
1767 г.р.
Мать
Оксинья
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Герасимъ
Мать:
Оксинья
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