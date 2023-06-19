Миронова (Лапина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Лапина) Мария Максимовна

Место рождения

Чёрное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Чёрное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.

Дочь: Миронова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно