Миронова (Лапина) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.
Дочь: Миронова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно