Чурсин Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти27.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
20.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комова Мария Павловна
Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова
Смерть
27.11.1942