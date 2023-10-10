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Чурсин Павел Филиппович

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Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чурсин Филипп Никитин

Мать: Чурсина Мария Прокопиева (первая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Василий Павлович

Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комова Мария Павловна

Мать ребёнка: Чурсина Екатерина Петрова

Смерть
27.11.1942
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