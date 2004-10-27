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Абросимов Артем
Абросимов Артем
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Абросимов муж
Мать
Абросимова (Борзунова) Оксана Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2004
Отец:
Абросимов муж
Мать:
Абросимова Оксана Владимировна
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