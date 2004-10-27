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Абросимов Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2004

Отец: Абросимов муж

Мать: Абросимова Оксана Владимировна