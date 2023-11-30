Свешников Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1897
Дата смерти08.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897
Рождение ребёнка
1929
Сын: Свешников Кирилл
Мать ребёнка: Свешникова Елена
г. Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свешникова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Хирург
Работа или профессия
Неизвестно
работал врачом в областной Ивано-Вознесенской лечебнице
Образование
Неизвестно
Окончил Владимирскую Губернскую Гимназию в 1915 году с награждением золотой медалью
Образование
Неизвестно
медицинский факультет Московского университета
Смерть
08.07.1962
Похороны
Неизвестно