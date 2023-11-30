Свешников Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Михаил Николаевич

Свешников Михаил Николаевич

avatar

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

25.10.1897

Дата смерти

08.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897

Отец: Свешников Николай Николаевич

Мать: Свешников Надежда Ивановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Свешников Кирилл

Мать ребёнка: Свешникова Елена

г. Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свешникова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Хирург
Работа или профессия
Неизвестно
работал врачом в областной Ивано-Вознесенской лечебнице
Образование
Неизвестно
Окончил Владимирскую Губернскую Гимназию в 1915 году с награждением золотой медалью
Образование
Неизвестно
медицинский факультет Московского университета
Смерть
08.07.1962
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close