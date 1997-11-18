Секарева Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1928
Дата смерти18.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Секарев Иван
Рождение ребёнка
15.04.1954
Сын: Секарев Виктор
Отец ребёнка: Секарев Иван
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Черненькая (Секарева) Валентина
Отец ребёнка: Секарев Иван
Смерть
18.11.1997