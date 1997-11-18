Секарева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секарева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1928

Дата смерти

18.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секарев Иван

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Секарев Виктор

Отец ребёнка: Секарев Иван

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Черненькая (Секарева) Валентина

Отец ребёнка: Секарев Иван

Смерть
18.11.1997

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