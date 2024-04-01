Трушникова Агафья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Трушников Алекаей Панфилов
Отец ребёнка: Трушников Панфил Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Трушников Панфил Анисимов
Смерть
Неизвестно