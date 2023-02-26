Сидоренкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Илларионова

Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Илларионова

Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренков Илларион Емельянов

Смерть
Неизвестно
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