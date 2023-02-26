Сидоренкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Илларионова
Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Илларионова
Отец ребёнка: Сидоренков Илларион Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно