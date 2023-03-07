Коробов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Коробов Стефан Дмитриев

Мать: Коробова Пелагия Артемьева

Рождение ребёнка
22.03.1919

Сын: Коробов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна

Рождение ребёнка
09.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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