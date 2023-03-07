Коробов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
22.03.1919
Сын: Коробов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Аграпена Павловна
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно