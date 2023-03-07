Бякова Степанида Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти21.02.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1786
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
14.08.1784 ст.
Сын: Бяков Мирон Сидоров
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бяков Михаил Сидоров
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
1816
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.02.1820 ст.