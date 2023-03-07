Бякова Степанида Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Степанида Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

21.02.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

1775 г.р.
Между 1776 и 1786 г.р.
1780 г.р.
1784 г.р.
1786 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Рождение ребёнка
Между 1776 и 1786

Сын: Бяков Прокопий Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бяков Алексей Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Рождение ребёнка
14.08.1784 ст.

Сын: Бяков Мирон Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бяков Михаил Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Рождение ребёнка
1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Сидор Феофилактов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.02.1820 ст.
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
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