Сеченой Леонтий Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: Сеченой Гаврило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1801
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова
Рождение ребёнка
26.01.1803
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова
Рождение ребёнка
04.03.1805
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова
Рождение ребёнка
05.07.1807
Сын: Сеченой Сергий Львов
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова
Бракосочетание
01.11.1807
Рождение ребёнка
11.09.1808
Сын: Сеченой Корнилий Леонтиев
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
17.08.1809
Дочь: Васса Леонтиева
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
23.10.1810
Дочь: Анастасия Леонтиева
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
25.01.1812
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
01.03.1813
Дочь: Евдокия Леонтиева
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
03.06.1814
Дочь: Акилина Леонтиева
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Рождение ребёнка
28.09.1817
Дочь: Фекла Леонтиева
Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева
Смерть
Неизвестно