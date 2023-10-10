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Сеченой Леонтий Гаврилов

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сеченой Гаврило

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1801

Сын: Сеченой Василий Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1803

Сын: Сеченой Иоанн Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1805

Сын: Сеченой Герасим Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сеченой Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1807

Сын: Сеченой Сергий Львов

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Власова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.11.1807

Жена: Сеченая Дорофея Афанасьева

Рождение ребёнка
11.09.1808

Сын: Сеченой Корнилий Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1809

Дочь: Васса Леонтиева

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1810

Дочь: Анастасия Леонтиева

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1812

Сын: Сеченов Игнатий Леонтиев

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1813

Дочь: Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1814

Дочь: Акилина Леонтиева

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1817

Дочь: Фекла Леонтиева

Мать ребёнка: Сеченая Дорофея Афанасьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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