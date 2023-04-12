Покидов Борис Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покидов Борис Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1980

Отец: Покидов Виктор Иванович

Мать: Галина

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