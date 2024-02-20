Корсунова 2-Й Брак Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова 2-Й Брак Параскева

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Корсунов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
До 1814

Муж: Корсунов Леонтий Никитович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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