Корсунова 2-Й Брак Параскева
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Корсунов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
До 1814
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука