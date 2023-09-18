Сальников Антип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мавра Антипова
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сальников Сергей Антипов/Антонов/Дементьев?
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сальников Устин Антипов/Антонов?
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно