Сальников Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Антип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сальников Антон Антипов

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мавра Антипова

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сальников Сергей Антипов/Антонов/Дементьев?

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сальников Устин Антипов/Антонов?

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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