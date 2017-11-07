Щанькина Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щанькина Арина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2017

Отец: Щанькин Аексей Сергеевич

Мать: Щанькина Мария Александровна

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