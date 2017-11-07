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Щанькина Арина Алексеевна
Щанькина Арина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2017
Пол
Женский
Отец
Щанькин Аексей Сергеевич
1982 г.р.
Мать
Щанькина Мария Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2017
Отец:
Щанькин Аексей Сергеевич
Мать:
Щанькина Мария Александровна
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