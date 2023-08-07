Сухотина (Мишкова) АННА АВКСЕНТЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Сухотин ФИЛАТ ОНИСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
1704
Сын: Сухотин ГРИГОРИЙ ФИЛАТОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин ФИЛАТ ОНИСИМОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно