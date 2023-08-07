Сухотина (Мишкова) АННА АВКСЕНТЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Мишкова) АННА АВКСЕНТЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1659 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Сухотин АНДРЕЙ ФИЛАТОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин ФИЛАТ ОНИСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1704

Сын: Сухотин ГРИГОРИЙ ФИЛАТОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин ФИЛАТ ОНИСИМОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин ФИЛАТ ОНИСИМОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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