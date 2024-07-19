Фомина Ушакова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банина Фомина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Private Григорьевич
Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович