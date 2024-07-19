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Фомина Ушакова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банина Фомина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Private Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Феофанович

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