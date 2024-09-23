Скоробогатько Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Скоробогатько Филипп Сидорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Савченко (Скоробогатько) Мелания Сидоровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Сидор Андреевич
Смерть
После 1779