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Скоробогатько Пелагея Васильевна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Сидор Андреевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Скоробогатько Филипп Сидорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Сидор Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Савченко (Скоробогатько) Мелания Сидоровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Сидор Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1779

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