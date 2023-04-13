(Безносова) Зиновiя Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Безносов Моисей Григорьев
Рождение ребёнка
08.07.1833
Дочь: Елена Моисеева
Отец ребёнка: Безносов Моисей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безносов Моисей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Моисеева
Отец ребёнка: Безносов Моисей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безносова Евдокiя Моисеева
Отец ребёнка: Безносов Моисей Григорьев
Смерть
Неизвестно