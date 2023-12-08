Стельмакова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмакова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Стельмаков Николай Филиппович

Мать: Стельмакова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороченко Валентина

Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стальмаков ?

Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальмаков ? Александр

Смерть
2009
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