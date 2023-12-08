Стельмакова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Стельмаков Николай Филиппович
Мать: Стельмакова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороченко Валентина
Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стальмаков ?
Отец ребёнка: Стальмаков ? Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009