Лашманова Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.
Сын: Лашманов Федор Нифонтович
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.
Сын: Лашманов Кузьма Нифонтович
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
22.11.1877 ст.
Сын: Лашманов Андрей Нифонтович
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.
Сын: Лашманов Емельян Нифонтович
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.
Дочь: Пасхина Наталья Нифонтовна
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
16.03.1886 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
10.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич
Смерть
Неизвестно