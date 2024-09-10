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Лашманова Мелания Михайловна

Место рождения

Филино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.05.1869 ст.

Муж: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.

Сын: Лашманов Федор Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.

Сын: Лашманов Кузьма Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1877 ст.

Сын: Лашманов Андрей Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.

Сын: Лашманов Емельян Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.

Дочь: Пасхина Наталья Нифонтовна

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.03.1886 ст.

Сын: Лашманов Яков Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1888 ст.

Сын: Лашманов Иван Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.

Сын: Лашманов Петр Нифонтович

Отец ребёнка: Лашманов Нифонт Матвеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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