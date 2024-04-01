Рекин Павел Казак Пос. Плосского Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекин Павел Казак Пос. Плосского Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекин Алексей Петрович

Мать: Рекина Ольга Ефремова

Рождение ребёнка
15.02.1879

Сын: Рекин Федор Павлов

Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Рекин Сергей Павлов

Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева

Рождение ребёнка
16.02.1887

Сын: Рекин Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Александра Амвросиева

Смерть
Неизвестно
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