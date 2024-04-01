Рекин Павел Казак Пос. Плосского Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рекин Алексей Петрович
Мать: Рекина Ольга Ефремова
Рождение ребёнка
15.02.1879
Сын: Рекин Федор Павлов
Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Рекин Сергей Павлов
Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева
Рождение ребёнка
16.02.1887
Сын: Рекин Тимофей Павлов
Мать ребёнка: Рекина Александра Амвросиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно