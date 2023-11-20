Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1844

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844

Отец: Vashkov-Вашков Максим

Мать: Евдокия

Смерть
1844
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