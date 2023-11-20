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Александра
Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1844
Дата смерти
1844
Пол
Женский
Отец
Vashkov-Вашков Максим
Около 1807 г.р.
Мать
(Vashkov-Вашкова) Евдокия
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844
Отец:
Vashkov-Вашков Максим
Мать:
Евдокия
Смерть
1844
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