Трегубов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, что родился в г. Сергиев посад
Бракосочетание
18.05.1855 ст.
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
(ф.2128-1-23, стр. 41)
Смерть
Неизвестно