Трегубов Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно, что родился в г. Сергиев посад
Бракосочетание
18.05.1855 ст.

Жена: Трегубова Мария Михайловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
(ф.2128-1-23, стр. 41)
Смерть
Неизвестно
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