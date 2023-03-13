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Гулинъ Филиппъ

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Гулинъ Дмитрий

Мать: Гулина Анна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
?.09.1784

Дочь: Гулина Анна

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Гулинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Рождение ребёнка
06.10.1788

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1791

Сын: Гулинъ Иванъ

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1793

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1797

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Оксинья Евдокимова

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