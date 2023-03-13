Гулинъ Филиппъ
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Гулинъ Дмитрий
Мать: Гулина Анна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
?.09.1784
Дочь: Гулина Анна
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гулинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
06.10.1788
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
07.09.1791
Сын: Гулинъ Иванъ
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
08.05.1793
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
19.01.1797
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Гулина Оксинья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно