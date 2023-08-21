Вирменич (Мошенец) Татьяна (Тася) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирменич (Мошенец) Татьяна (Тася) Васильевна

Место рождения

Семёновка Полтавской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошенец Василий ?

Мать: Мошенец Галина Сергеевна

Семёновка Полтавской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирменич Тарас Владимирович

Отец ребёнка: Вирменич Владимир

Семёновка Полтавской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирменич Владимир

Смерть
Неизвестно
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