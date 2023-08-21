Вирменич (Мошенец) Татьяна (Тася) Васильевна
Место рожденияСемёновка Полтавской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенец Василий ?
Мать: Мошенец Галина Сергеевна
Семёновка Полтавской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вирменич Тарас Владимирович
Отец ребёнка: Вирменич Владимир
Семёновка Полтавской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вирменич Владимир
Смерть
Неизвестно