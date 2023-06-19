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Чураков Неофит Дометiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Дометiй Иванов

Мать: Вотякова Мавра Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1826

Жена: Пушина Васса Гаврилова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Чуракова Акилина Неофитова

Мать ребёнка: Пушина Васса Гаврилова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно