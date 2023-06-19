Чураков Неофит Дометiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Дометiй Иванов
Мать: Вотякова Мавра Стефанова
Бракосочетание
07.02.1826
Жена: Пушина Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Чуракова Акилина Неофитова
Мать ребёнка: Пушина Васса Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно