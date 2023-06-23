Хвостова (Ковалевская) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.
Сын: Хвостов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.
Дочь: Тимашева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Арцыбушева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1905 ст.
Сын: Хвостов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931