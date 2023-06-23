Хвостова (Ковалевская) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Ковалевская) Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.

Сын: Хвостов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.

Дочь: Тимашева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Арцыбушева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.1905 ст.

Сын: Хвостов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Хвостов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Александр Алексеевич

Смерть
1931