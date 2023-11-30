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Сухорослов Василий Спиридонович

Место рождения

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

04.07.1897

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1897

Отец: Сухорослов Спиридон Ксенофонтов

Мать: Сухорослова Мария Ефимова (Иоаннова)

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сухорослов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Сухорослов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна

дер. Одина, Айдосское сельское поселение, респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1933

Сын: Сухорослов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
26.08.1936

Сын: Сухорослов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухорослов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Анна Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: Убит на войне, пропал без вести
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