Сухорослов Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения04.07.1897
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1897
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сухорослов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Сухорослов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна
дер. Одина, Айдосское сельское поселение, респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1933
Сын: Сухорослов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
26.08.1936
Сын: Сухорослов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухорослов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Сухорослова Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: Убит на войне, пропал без вести