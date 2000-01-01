Бунин Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунин Иван Федотович

Бунин Иван Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

До 1811 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Бунин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кн. Уракова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кн. Уракова Наталья Михайловна

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