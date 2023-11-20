Карташева Анна Ивановна Заркупчиха2Г
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ланина Серафима Ивановна Заркуп Умершего Дочь1885
Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сосновская Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги
Поручитель
30.09.1876
https://ya.ru/archive/catalog/1fb4da5f-db24-427c-94d4-7d26995ac98f/73 метрика о рождении 1876 28\\30 сентября Надежда ПЕтрова Сосновская Зарайскій 2-й гил. Купецъ Петръ Николаевъ Сосновскій и закон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташов Николай Иванович
Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги
Смерть
До 1917
Причина смерти: Рак желудка