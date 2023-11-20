Карташева Анна Ивановна Заркупчиха2Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Анна Ивановна Заркупчиха2Г

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ланина Серафима Ивановна Заркуп Умершего Дочь1885

Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сосновская Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги

Поручитель
30.09.1876
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/1fb4da5f-db24-427c-94d4-7d26995ac98f/73 метрика о рождении 1876 28\\30 сентября Надежда ПЕтрова Сосновская Зарайскій 2-й гил. Купецъ Петръ Николаевъ Сосновскій и закон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташов Николай Иванович

Отец ребёнка: Карташев Карташов Иван Петров Заркуп2Ги

Смерть
До 1917
Причина смерти: Рак желудка
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