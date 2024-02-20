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(Супенко) Александра Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

03.11.1915

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Супенко Николай Григорьевич

Мать: Супенко Екатерина Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
03.11.1915
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-корь
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