(Супенко) Александра Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти03.11.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
03.11.1915
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-корь