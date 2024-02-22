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Шиш Анатолий михайлович
Шиш Анатолий михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шиш михаил иванович
Мать
Шиш лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ам
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шиш михаил иванович
Мать:
Шиш лидия
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