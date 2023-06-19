Афанасьева (Ставичева) Софья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Ставичева) Софья Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

20.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1884

Муж: Афанасьев Григорий Ермилович

Рождение ребёнка
27.11.1885

Сын: Афанасьев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович

Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович

Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Афанасьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович

Рождение ребёнка
10.01.1894

Дочь: Непомнящая Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1922
Причина смерти: голод