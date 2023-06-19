Афанасьева (Ставичева) Софья Стефановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти20.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1884
Рождение ребёнка
27.11.1885
Сын: Афанасьев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Афанасьев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович
Рождение ребёнка
10.01.1894
Дочь: Непомнящая Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Ермилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1922
Причина смерти: голод