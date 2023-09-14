Смолин Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1985
Мать ребёнка: Смолина Ольга Ивановна
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смолина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно