Смолин Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1985

Сын: Смолин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Смолина Ольга Ивановна

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Смолина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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