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(Плесовских) Парасковья Панфиловна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Плесовских Панфил Екимович

Мать: Плесовских Ирина Григорьевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно
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