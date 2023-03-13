Хардинъ Абросимъ
Место рожденияВарваже Решетово тож
Дата рождения1730
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Хардинъ Алексей
Мать: не указана
Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1752
Сын: Хардинъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Из деревни Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1755
Сын: Хардинъ Филипъ
Мать ребёнка: не указана
Из деревни Варваже Решетово тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1760