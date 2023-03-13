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Хардинъ Абросимъ

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Место рождения

Варваже Решетово тож

Дата рождения

1730

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Хардинъ Алексей

Мать: не указана

Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1752

Сын: Хардинъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Из деревни Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1755

Сын: Хардинъ Филипъ

Мать ребёнка: не указана

Из деревни Варваже Решетово тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1760
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